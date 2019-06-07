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Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании
Мексика разместит на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

Мексика разместит на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

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Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама
3:35   7 Июня 2019
Весь мир

Мексика разместит на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

Мексика разместит на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил сведения о размещении на южной границе страны нацгвардейцев.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Мексика готова в разворачиванию на границе с Гватемалой до шести тысяч сотрудников национальной гвардии, чтобы противостоять потоку нелегалов. Отмечалось, что Мехико пойдет на такой шаг для того, чтобы договорится с Вашингтоном о о неприменении пятипроцентных пошлин.

Глава мексиканского МИД сообщил журналистам, что национальная гвардия  имеет задачу координации на южной границы. Он уточнил, что там будут размещены шесть тысяч человек.

Ранее генеральная прокуратура Мексики задержала двух лидеров караванов мигрантов.

Накануне Трамп объявил о введении с 10 июня пятипрцоентных пошлин на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться на 5 процентов в месяц до достижения 25 %. Они останутся на таком уровне, если Мексика не прекратит поток нелегалов в США.

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Автор: Олег Королев
#мексика #караван мигрантов

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