Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* объявили о начале крупномасштабной атаки на подконтрольные сирийскому правительстве районы на севере провинции Хама.

Сирийское издание SouthFront со ссылкой на проправительственные источники сообщает, что целью альянса боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» является город Мхарде. Отмечается, что в деревнях Джуббейн и Тель-Малах происходят столкновения террористов и сирийской армии.

Атаки «Джебхат ан-Нусры»* и ее союзников происходили за последние два месяца несколько раз. Однако, сирийская армия при поддержке ВКС РФ отражала все нападения.

По информации портала, боевики в четверг захватили деревни Кафр-Яхуд и Тель-Малах. Проправительственные источники подтвердили выход сирийских военных из данных населенных пунктов.

В свою очередь агентство SANA отмечает, что боевики ведут ракетный обстрел о жилым кварталам Мхарде. Удары нанесли ущерб зданиям, однако жертв среди населения нет. В ответ дислоцированные на севере провинции Хама подразделения сирийской армии разгромили пусковые установки, уничтожив и ранив десятки боевиков.

Атаки на город Мхарде, имеющий для боевиков стратегическую важность, продолжаются. SouthFront отмечает, что за последующие часы боевики вряд ли смогут продвинуться дальше, поскольку российские и сирийские военные наносят интенсивные удары по позициям боевиков.

*Джебхат ан-Нусра - террористическая организация, запрещена в РФ.