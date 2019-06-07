Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства

Осужденная в США за вывоз детей в Россию гражданка РФ Богдана Осипова заявила заявила о готовности отказаться от американского гражданства.

На суде Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США. Она выразила сожаление, что стала гражданкой этого государства. По ее словам, она готова вернутся домой и жить со своими детьми.

В свою очередь судья заявил, что данные слова Осиповой свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США. Он приговорил россиянку к семи годам тюрьмы и поставил условием ее освобождения под надзор на три года возвращение детей из РФ в США.

Ранее суд присяжных признал Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.

Осипова уехала из США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли. Позже у нее родился первый ребенок. Мобли через суд добился, чтобы ему была предоставлена безраздельная опека над двумя общими с Осиповой детьми. Американский суд предписал вернуть детей в США. Осипова приехала в страну для урегулирования спора в сентябре 2017 года, где была вскоре задержана.