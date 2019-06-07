Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков заявил об окончании международной изоляции России

Пушков заявил об окончании международной изоляции России

 Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян
Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании
Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама

Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама

 Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства

Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства
Пушков заявил об окончании международной изоляции России

Пушков заявил об окончании международной изоляции России

 Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян
Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании
Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама

Боевики предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере сирийской провинции Хама

 Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства

Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства
2:42   7 Июня 2019
Весь мир

Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства

Осипова заявила о готовности отказаться от американского гражданства

Осужденная в США за вывоз детей в Россию гражданка РФ Богдана Осипова заявила заявила о готовности отказаться от американского гражданства.

На суде Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США. Она выразила сожаление, что стала гражданкой этого государства. По ее словам, она готова вернутся домой и жить со своими детьми.

В свою очередь судья заявил, что данные слова Осиповой свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США. Он приговорил россиянку к семи годам тюрьмы и поставил условием ее освобождения под надзор на три года возвращение детей из РФ в США.

Ранее суд присяжных признал Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.

Осипова уехала из США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли. Позже у нее родился первый ребенок. Мобли через суд добился, чтобы ему была предоставлена безраздельная опека над двумя общими с Осиповой детьми. Американский суд предписал вернуть детей в США. Осипова приехала в страну для урегулирования спора в сентябре 2017 года, где была вскоре задержана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #россиянка #осипова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...