Два лидера караванов мигрантов задержаны в Мексике

Мексиканская генпрокуратура задержала двух лидеров караванов мигрантов за организацию нелегальной пересылки людей через границу. Об этом сообщает Sol de Mexico.

По информации издания, Кристобаль Санчес и Иринео Арсате были задержаны в штате Сонора и Мехико после получения в апреле и мае жалоб от жителей Гондураса на двух мексиканцев, которые предлагали за деньги помочь им попасть на территорию Мексики, а также добраться до американской границы с последующим ее нелегальным пересечением.

Ранее финансовая разведка Мексики заблокировала счета лиц, которые могут быть связаны с организацией нелегального трафика мигрантов и караванов. Всего в список попали 26 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил 10 июня о введении пятипроцентные пошлин на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться на пять процентов ежемесячно при достижении 25 процентов. Отмечается, что они останутся на таком уровне, пока Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов.