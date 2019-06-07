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2:07   7 Июня 2019
Россия

Пушков заявил об окончании международной изоляции России

Пушков заявил об окончании международной изоляции России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о неприменимости термина «изоляция» к России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению члена Совфеда, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме большого числа высокопоставленных иностранных политиков.

Сенатор заявил, что участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. По его словам, на фоне нескольких тысяч человек, собравшихся со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто.

«Лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама», - с иронией отметил Пушков.

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Форум является площадкой для общения представителей бизнеса и обсуждения экономических вопросов, ключевых для России, развивающихся рынков и мира в целом. В минувшем году на форуме побывали 17 тысяч человек из 143 стран.

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Автор: Олег Королев
#россия #пушков #пмэф

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