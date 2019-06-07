Американский посол пострадал при разгоне демонстрации в Малави

Американский посол в южноафриканской стране Малави Вирджиния Палмер пострадала при использовании полицией слезоточивого газа против штаба оппозиции. Об этом сообщает местный портал Malawi24.

Протесты оппозиции проходят в стране после того, как в мае был переизбран на должность президента Питер Мутараки. Сторонники оппозиционной Партии конгресса Малави во вторник под лозунгом «Мутарика должен пасть» ворвались на территорию здания правительства и президентского дворца в Лилонгве.

По данным издания, посол общалась с главой оппозиции Лазарусом Чаквера, когда полицейские начали обстреливать здание гранатами со слезоточивым газом.

Представитель полиции подтвердил применение слезоточивого газа. При этом он заявил, что правоохранителям не было известно о нахождении посла в здании.

Портал отмечает, что слезоточивый газ также попал в здание американского посольства, расположенного около штаб-квартиры оппозиции.