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1:24   7 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Украинский президент Владимир Зеленский поручил отправить на «первом борту» десятерых детей, которые были с задержанной в Грузии украинкой Юлией Сусляк. Об этом сообщает администрация главы государства.

Уполномоченный украинского президента по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с представителями правительства Грузии заявил, что Киев выражает Тбилиси благодарность за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину.

Он отметил, что украинской стороне была предоставлена полная возможность общения с детьми.

Ранее в Грузии украинку Сусляк обвинили в торговле детьми. В апреле женщина была задержана полицией. Правоохранителей насторожило, что четверо из десяти детей, с которыми она прилетела из Москвы, родились в 2017 году.

По данным следствия, в Грузию Сусляк приехала для того, чтобы перебраться на территорию Абхазии.

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Автор: Олег Королев
#дети #украина #грузия #зеленский

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