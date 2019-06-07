Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Телеведущий Владимир Соловьев осудил действия сотрудницы ФБК Любови Соболь, после конфликта с которой была госпитализирована главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее в своем Telegram-канале Симоньян рассказала, что она пришла на эфир «Эха Москвы», где у входа ее встретила Соболь с камерой. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с ней. Она попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать из-за беременности. Позже стало известно, что Симоньян госпитализирована.

В интервью РИА «Новости» Соловьев отметил, что Соболь остается в своем репертуаре. «Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдет», - подчеркнул он.

Также он отмелит, что сотрудникам «Эха Москвы» стоило обеспечить гостю все необходимые условия для комфорта. Он выразил уверенность, что они может быть не способствовали, но по крайней мере не препятствовали провокации.

Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения Симоньян в связи с инцидентом.