Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

 Голикова призвала страховщиков отслеживать лечение пациентов

Голикова призвала страховщиков отслеживать лечение пациентов
Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

 Голикова призвала страховщиков отслеживать лечение пациентов

Голикова призвала страховщиков отслеживать лечение пациентов
Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
0:59   7 Июня 2019
Россия

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Телеведущий Владимир Соловьев осудил действия сотрудницы ФБК Любови Соболь, после конфликта с которой была госпитализирована главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее в своем Telegram-канале Симоньян рассказала, что она пришла на эфир «Эха Москвы», где у входа ее встретила Соболь с камерой. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с ней. Она попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать из-за беременности. Позже стало известно, что Симоньян госпитализирована.

В интервью РИА «Новости» Соловьев отметил, что Соболь остается в своем репертуаре. «Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдет», - подчеркнул он.

Также он отмелит, что сотрудникам «Эха Москвы» стоило обеспечить гостю все необходимые условия для комфорта. Он выразил уверенность, что они может быть не способствовали, но по крайней мере не препятствовали провокации.

Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения Симоньян в связи с инцидентом.

Соловьев назвал подлыми действия Соболь в отношении Симоньян

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#симоньян #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...