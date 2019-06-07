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0:33   7 Июня 2019
Россия

Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности после нападения Соболь

Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности после нападения Соболь

Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после нападения юриста ФБК Любови Соболь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она рассказала агентству, что врачи предписали ей оставаться в больнице. Симоньян отметила, что ее госпитализировали на сутки в связи с угрозой прерывания беременности на 18-й неделе.

Инцидент произошел в редакции «Эха Москвы», куда главред RT приехала на прямой эфир. Соболь включила камеру на телефоне и стала задавать Симоньян вопрос, которые касаются последнего «расследования» ФБК.

Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности после нападения Соболь

В ответ Симоньян заявила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Главред RT попросила сотрудников радиостанции изолировать ее от Соболь, поскольку ей нельзя нервничать. В марте Симонянь говорила, что ожидает ребенка.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале извинился перед Симоньян в связи с инцидентом и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Журналист Евгений Примаков также выразил слова поддержки в адрес Симоньян. Он отметил, что поступок Соболь - это « скотская склизкая подлость». Он отметил недопустимость травли беременной женщины и подчеркнул мнимость морального лидерства главы ФБК Алексея Навального.

 

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Автор: Олег Королев
#фбк #соболь #смоньян

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