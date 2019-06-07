Голикова призвала страховщиков отслеживать лечение пациентов

Страховая организация должна сопровождать пациента на всех стадиях болезни, заявила на ПМЭФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова..

По ее словам, страховые представители должны не только информировать пациентов о возможности пройти диспансеризацию, но и отслеживать этот процесс. В случае возникновения проблем со здоровьем, они должны настоятельно рекомендовать гражданам дополнительное обращение к врачам.

Голикова также рассказала, что правительство приняло решение о начале с 2020 года поощрении врачей, которые смогли выявить онкологическое заболевание. Диагноз должен быть подтвержден онкологической службой. По ее словам, роль медорганизации в данном процессе очень важна.

Также Голикова рассказала, что сейчас наметилась положительная тенденция к сокращению дефицита в финансировании медстрахования регионов. На данный момент она составляет 51 миллиард рублей.