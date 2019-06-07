Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Пользователей Telegram возмутили нападки соратницы блогера Алексея Навального, называющей себя кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь на главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, которая ждет ребенка. Журналисты и общественные деятели усомнились в психическом здоровье юриста Фонда борьбы с коррупцией.

Как сообщила 6 июня в своем Telegram-канале Симоньян, неожиданная и неприятная встреча с Соболь произошла возле редакции радиостанции «Эхо Москвы». Юрист зачем-то обрушилась на беременную Симоньян с вопросами о столичном мэре Сергее Собянине и квартирах.

Соболь же заверила, что встреча с главредом RT вышла случайной.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Симоньян спокойно отказала Соболь в интервью, предложив согласовать беседу через пресс-секретаря, но сотрудница ФБК не унималась. Главред RT попыталась объяснить, что в ее положении категорически противопоказано нервничать, однако Соболь продолжала требовать ответов.

Позднее Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что Симоньян после встречи с активисткой была госпитализирована.

Журналист Андрей Медведев предположил, что его коллеге повезло. Ведь от Соболь, по его мнению, можно было ожидать более неадекватных поступков. Такое поведение ставит крест на депутатских амбициях соратницы Навального, полагает он.

В прошлом подследственная по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, а ныне шеф-редактор на RT Мария Баронова, сочла вопросы Соболь неуместными, а ее поведение — выходящим за рамки морали.

Коллега Бароновой, журналист и правозащитник Екатерина Винокурова потребовала оставить Симоньян в покое.

Не осталась в стороне и Леся Рябцева, экс-помощница главреда «Эха Москвы», в коридоре которого и произошла встреча Соболь и Симоньян. Рябцева напомнила, что Соболь — тоже мать.

Журналист Олег Кашин был лаконичен в своей оценке поступка Соболь.

А блогер Ortega еще раз убедился в правоте своей теории.

Автор канала Fantastic Plastic Machine развил гипотезу предыдущего автора и выразил уверенность, что Соболь с подобными выходками органично смотрелась бы в зоопарке.

Автор канала «Борода вещает» отметил выдержку Симоньян и вспомнил о майском инциденте, когда Соболь набросилась на молодого человека в Москве, назвав его мразью и потребовав извинений. Негодование юриста ФБК было связано с тем, что парень попытался сфотографировать местечковую знаменитость на смартфон.

Пользователь «Вконтакте» Дмитрий Свиридов уверен, что после нападок на беременную Симоньян шансы Соболь заручиться доверием избирателей на выборах в Мосгордуму ничтожны.