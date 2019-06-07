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0:00   7 Июня 2019
Россия

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Пользователей Telegram возмутили нападки соратницы блогера Алексея Навального, называющей себя кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь на главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, которая ждет ребенка. Журналисты и общественные деятели усомнились в психическом здоровье юриста Фонда борьбы с коррупцией.

Как сообщила 6 июня в своем Telegram-канале Симоньян, неожиданная и неприятная встреча с Соболь произошла возле редакции радиостанции «Эхо Москвы». Юрист зачем-то обрушилась на беременную Симоньян с вопросами о столичном мэре Сергее Собянине и квартирах.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Соболь же заверила, что встреча с главредом RT вышла случайной.

 

 

Симоньян спокойно отказала Соболь в интервью, предложив согласовать беседу через пресс-секретаря, но сотрудница ФБК не унималась. Главред RT попыталась объяснить, что в ее положении категорически противопоказано нервничать, однако Соболь продолжала требовать ответов.

Позднее Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что Симоньян после встречи с активисткой была госпитализирована.

Журналист Андрей Медведев предположил, что его коллеге повезло. Ведь от Соболь, по его мнению, можно было ожидать более неадекватных поступков. Такое поведение ставит крест на депутатских амбициях соратницы Навального, полагает он.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

В прошлом подследственная по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, а ныне шеф-редактор на RT Мария Баронова, сочла вопросы Соболь неуместными, а ее поведение — выходящим за рамки морали.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Коллега Бароновой, журналист и правозащитник Екатерина Винокурова потребовала оставить Симоньян в покое.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Не осталась в стороне и Леся Рябцева, экс-помощница главреда «Эха Москвы», в коридоре которого и произошла встреча Соболь и Симоньян. Рябцева напомнила, что Соболь — тоже мать.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

 

Журналист Олег Кашин был лаконичен в своей оценке поступка Соболь.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

А блогер Ortega еще раз убедился в правоте своей теории.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Автор канала Fantastic Plastic Machine развил гипотезу предыдущего автора и выразил уверенность, что Соболь с подобными выходками органично смотрелась бы в зоопарке.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Автор канала «Борода вещает» отметил выдержку Симоньян и вспомнил о майском инциденте, когда Соболь набросилась на молодого человека в Москве, назвав его мразью и потребовав извинений. Негодование юриста ФБК было связано с тем, что парень попытался сфотографировать местечковую знаменитость на смартфон.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

Пользователь «Вконтакте» Дмитрий Свиридов уверен, что после нападок на беременную Симоньян шансы Соболь заручиться доверием избирателей на выборах в Мосгордуму ничтожны.

Соболь окрестили «эталонной дурой» после нападения на беременную Симоньян

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Автор: Максим Сахаров
#госпитализация #фбк #rt #симоньян #соболь

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