Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь

Главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, которая ждет ребенка, была госпитализирована после неадекватной атаки юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Об этом 6 июля сообщили в Telegram-канале RT.

Ранее Симоньян рассказала, что Соболь полчаса поджидала ее около лифта «Эха Москвы» с включенной камерой на телефоне. Как только журналист появилась, юрист набросилась на беременную с расспросами о мэре Москвы Сергее Собянине.

Потерпевшая попыталась успокоить истеричку Соболь, так как вопросы не имеют к ней никакого отношения, а насчет подобного интервью никто не договаривался.

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — написала тогда Симоньян.

В то же время, Соболь «похвасталась» своим поведением в Twitter.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019

Неадекватность Соболь проявляется уже не в первый раз. Стоит только вспомнитьнападение на потенциального избирателя в столице. Тогда ей не понравилось, что он ее снимал. Также достаточно резонансный случай произошел на встрече с журналистом «Федерального агентства новостей».

Напомним, что в марте юрист заявила о выдвижении в Московскую городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы столицы.