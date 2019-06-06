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Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь
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22:58   6 Июня 2019
Россия

Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь

Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь

Главный редактор  телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, которая ждет ребенка, была госпитализирована после неадекватной атаки юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Об этом 6 июля сообщили в Telegram-канале RT.

Ранее Симоньян рассказала, что Соболь полчаса поджидала ее около лифта «Эха Москвы» с включенной камерой на телефоне. Как только журналист появилась, юрист набросилась на беременную с расспросами о мэре Москвы Сергее Собянине.

Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь

Потерпевшая попыталась успокоить истеричку Соболь, так как вопросы не имеют к ней никакого отношения, а насчет подобного интервью никто не договаривался.

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — написала тогда Симоньян.

Беременная Симоньян оказалась в больнице после встречи с Соболь

В то же время, Соболь «похвасталась» своим поведением в Twitter.

Неадекватность Соболь проявляется уже не в первый раз. Стоит только вспомнитьнападение на потенциального избирателя в столице. Тогда ей не понравилось, что он ее снимал. Также достаточно резонансный случай произошел на встрече с журналистом «Федерального агентства новостей».

Напомним, что в марте юрист заявила о выдвижении в Московскую городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы столицы.

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Автор: Анна Манц
#госпитализация #симоньян #соболь

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