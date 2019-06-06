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22:29   6 Июня 2019
Россия

Беременная Симоньян ошарашена атакой истерички Соболь

Беременная Симоньян ошарашена атакой истерички Соболь

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь набросилась на главного редактора телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян с вопросами о мэре Москвы Сергее Собянине, написала сама журналистка в Telegram-канале 6 июня.

Она рассказала, что пришла на эфир «Эха Москвы», а у входа ее встретила Соболь с включенной камерой на телефоне. Сотрудники радио отметили, что она караулила главреда полчаса. Симоньян попыталась избавиться от назойливого юриста, так как вопросы о Собянине не имеют к ней отношения, да и об интервью никто не договаривался.

«Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет… Красивая, между прочим, девушка», — поделилась беременная журналистка.

Она отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

«И для кармы нехорошо», — заключила Симоньян.

Беременная Симоньян ошарашена атакой истерички Соболь

В то же время, Соболь «похвасталась» своим поведением в Twitter. К посту она приложила видео допроса. Стоит отметить, что Симоньян держалась достойно.

Неадекватность Соболь проявляется уже не в первый раз. Стоит только вспомнить нападение на потенциального избирателя в столице. Тогда ей не понравилось, что он ее снимал. Также достаточно резонансный случай произошел на встрече с журналистом «Федерального агентства новостей».

Напомним, что в марте юрист заявила о выдвижении в Московскую городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы столицы.

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Автор: Анна Манц
#эхомосквы #фбк #симоньян #соболь

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