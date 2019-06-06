Власти прорабатывают меры поддержки родителей при рождении первенца

Кабинет министров работает над стимулированием рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

«Прорабатываем, рано еще об этом говорить», — отметила она.

Также преждевременно думать и о выдаче материнского капитала за пополнение семьи первенцем.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что маткапитал с 1 января будущего года вырастет до 470 тысяч рублей. Сейчас он составляет 453 тысячи рублей.

Решение об индексации соцвыплаты уже согласовали и полностью поддержали. Дело в том, что прогноз роста потребительских цен составляет четыре процента, поэтому размер материнского капитала увеличат. Средства в бюджете на будущий год уже предусматриваются.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».