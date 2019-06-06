Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

США, вероятно, готовятся к новому удару по Сирии, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Об этом он сообщил в эфире радио «Вести ФМ». Федеральное агентство новостей (ФАН) решило выяснить, насколько это вероятно.

Анализируя участившиеся пролеты американских самолетов вдоль побережья Сирийской арабской республики, неподалеку от аэродрома российских ВКС «Хмеймим» в провинции Латакия и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, Эксперт решил, что США, судя по всему, проводят разведку на местности для выявления местоположения средств ПВО РФ и САР.

«Целью данного разведывательного полета, наверное, являлось все-таки вскрытие российских и сирийских систем ПВО», — добавил он.

Ходаренок считает, что такой сбор информации может быть связан с подготовкой международной коалиции к очередному акту силовой агрессии в отношении САР для новой провокации.