Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
22:11   6 Июня 2019
Весь мир

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

США, вероятно, готовятся к новому удару по Сирии, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Об этом он сообщил в эфире радио «Вести ФМ». Федеральное агентство новостей (ФАН) решило выяснить, насколько это вероятно.

Анализируя участившиеся пролеты американских самолетов вдоль побережья Сирийской арабской республики, неподалеку от аэродрома российских ВКС «Хмеймим» в провинции Латакия и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, Эксперт решил, что США, судя по всему, проводят разведку на местности для выявления местоположения средств ПВО РФ и САР.

«Целью данного разведывательного полета, наверное, являлось все-таки вскрытие российских и сирийских систем ПВО», — добавил он.

Ходаренок считает, что такой сбор информации может быть связан с подготовкой международной коалиции к очередному акту силовой агрессии в отношении САР для новой провокации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Алла Ларионова
Источник: https://riafan.ru/1185166-chto-predveshayut-samolety-razvedchiki-ssha-u-beregov-sirii-v-tom-chisle-okolo-khmeimima
#сша #сирия #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...