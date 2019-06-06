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21:59   6 Июня 2019
Россия

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Елена Малашенко — бывшая супруга покойного медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко — обвинила блогера Божену Рынску, которая стала последней женой умершего, в краже ковра стоимостью полмиллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ 6 июня.

Малашенко уже написала заявление в полицию. По ее словам, причина раздора принадлежала покойному мужу.

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Напомним, что Малашенко умер 25 февраля в Испании. 18 марта состоялось прощание в Москве, медиаменеджера похоронили на Троекуровском кладбище. Рынска же в смерти супруга винит себя. Она решила сначала посетить Вильнюс, и только потом встретиться с сооснователем телеканала в Испании. Однако не получилось, он скончался до приезда светской львицы.

Кроме этого, журналистка самостоятельно разводила мужа с его первой женой, а также без его участия делила имущество. По мнению Рынски, именно бракоразводный процесс убил Малашенко. Блогер обещала отомстить бывшей супруге предпринимателя.

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Медиаменеджер и его первая супруга, девичья фамилия которой Пивоварова, решили расстаться в прошлом году. Развод длился около года. В том же году Малашенко и Рынска поженились.

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Автор: Анна Манц
#кража #рынска #ковер #малашенко

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