Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Московская область стала первым российским регионом, столкнувшимся с проблемой утилизации мусора, и на сегодняшний день именно ее разработки по решению этого вопроса являются самыми лучшими.

Об этом в четверг в интервью телеканалу «360» рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По словам министра, России необходимо развивать переработку отходов быстрее, чем это делала Европа, так как у нас нет в запасе 50 лет.

Кобылкин отметил успехи Московской области в наработках по дегазации, рекультивации и вторичной переработки отходов.

«Мы запустили эту реформу с 1 января и буквально по полугодию видим лучшие практики. Хотелось бы, чтобы мы не делали лишних шагов, не делали ошибок, - напомнил министр, отметив, что все необходимо сделать в самые короткие сроки: - Стартануть с 7-8% и дойти до 60% в обработке — непростая задача. Но у нас есть все возможности, чтобы с этим справиться».

На протяжении долгого времени, по словам главы Минприроды, рынок утилизации мусора оставался в тени. Компании. Которые этим занимались, не платили налоги и не назывались экооператорами. Сейчас же, подчеркнул он, государство все временные налоги, которые получает от мусорной реформы, инвестирует обратно в эту же отрасль, то есть получается, что экология и экономика – это «два крыла одной птицы».