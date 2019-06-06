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 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

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Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
21:35   6 Июня 2019
Весь мир

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от инвестиций и помощи по результатам экономического форума в Бахрейне, который готовит американская сторона, если они будут иметь отношение к «сделке века». Об этом РИА Новости рассказал министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

В конце текущего месяца Соединенные Штаты собираются собрать в бахрейнской столице Манаме политиков и бизнесменов со всего региона, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку «сделки века». Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы инициативы предпочитают гласности не придавать.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #палестина #пмэф

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