Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от инвестиций и помощи по результатам экономического форума в Бахрейне, который готовит американская сторона, если они будут иметь отношение к «сделке века». Об этом РИА Новости рассказал министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

В конце текущего месяца Соединенные Штаты собираются собрать в бахрейнской столице Манаме политиков и бизнесменов со всего региона, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку «сделки века». Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы инициативы предпочитают гласности не придавать.