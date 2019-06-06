Министр труда перечислил регионы России с самым бедным населением

Больше всего россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, проживают в республиках Ингушетия и Тыва.

Об этом в четверг в кулуарах ПМЭФ-2019 рассказал глава Министерства труда и социального обеспечения Максим Топилин, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По словам Топилина, именно Ингушетия и Тыва являются самыми непростыми регионами России по числу бедных граждан.

Напомним: в числе майских указов президента РФ Владимира Путина числится распоряжение к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в стране. В рамках исполнения майских указов президента ряд регионов в 2019 году начал проводить эксперимент по снижению уровня бедности населения – это Кабардино-Балкарния, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская и Томская области.

По данным Минтруда в настоящее время порядка 20 миллионов граждан России живут за чертой бедности.