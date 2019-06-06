Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
21:10   6 Июня 2019
Россия

Министр труда перечислил регионы России с самым бедным населением

Министр труда перечислил регионы России с самым бедным населением

Больше всего россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, проживают в республиках Ингушетия и Тыва.

Об этом в четверг в кулуарах ПМЭФ-2019 рассказал глава Министерства труда и социального обеспечения Максим Топилин, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По словам Топилина, именно Ингушетия и Тыва являются самыми непростыми регионами России по числу бедных граждан.

Напомним: в числе майских указов президента РФ Владимира Путина числится распоряжение к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в стране. В рамках исполнения майских указов президента ряд регионов в 2019 году начал проводить эксперимент по снижению уровня бедности населения – это Кабардино-Балкарния, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская и Томская области.

По данным Минтруда в настоящее время порядка 20 миллионов граждан России живут за чертой бедности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#бедность #топилин #пмэф #минтруд #прожиточныйминимум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...