Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

Ковер стал причиной раздора между Рынской и экс-женой покойного Малашенко

 Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России

Наработки Подмосковья по утилизации мусора оказались лучшими в России
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

Эксперт считает, что США могут готовить новый удар по Сирии

 Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»

Палестина откажется от любых инвестиций по «сделке века»
21:01   6 Июня 2019
Общество

Краснодарский губернатор объяснил запрет на иностранные вина заботой о здоровье чиновников

Краснодарский губернатор объяснил запрет на иностранные вина заботой о здоровье чиновников

С 1 июля российские чиновники не смогут за бюджетный счет покупать иностранные вина. Постановление об этом «в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей» премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал еще 28 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласен с мерами, но не с формулировками.

«Как же могут государственные учреждение не поддерживать позицию государства. Нелогично. Государственные учреждения и предприятия должны поддержать наше отечественное. Это ни в коем случае не ограничение конкуренции. Это здравая логика. Как можно одной рукой поддерживать виноградарство и виноделия, а другой рукой закупать то, что мы хотим?», — заметил в разговоре с «Политикой Сегодня» в кулуарах ПМЭФ Кондратьев.

Краснодарский губернатор объяснил запрет на иностранные вина заботой о здоровье чиновников

В этом году Краснодарский край субсидирует виноградарство и виноделие на 800 миллионов рублей. Кроме поддержки отрасли, как добавил глава Кубани, запрет на госзакупки иностранных вин пойдет и на пользу здоровью чиновников.

«Запрет для чего введен? Мы не знаем, какое вино закупается. Мы не знаем что за жидкость там», — объяснил Кондратьев.

Сам Кондратьев иностранному вину и без запрета предпочитает отечественные. В целом - красное, но с рыбой - белое.

«Но только сухие. Очень люблю вина «Усадьбы дивноморское». Это гордость Кубани и гордость России. Если снять этикетку, даже высокие ценители вина дадут самую высокую оценку той вкусовой палитре», — не сомневается он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#кубань #краснодар #вино #пмэф #кондратьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...