Краснодарский губернатор объяснил запрет на иностранные вина заботой о здоровье чиновников

С 1 июля российские чиновники не смогут за бюджетный счет покупать иностранные вина. Постановление об этом «в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей» премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал еще 28 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласен с мерами, но не с формулировками.

«Как же могут государственные учреждение не поддерживать позицию государства. Нелогично. Государственные учреждения и предприятия должны поддержать наше отечественное. Это ни в коем случае не ограничение конкуренции. Это здравая логика. Как можно одной рукой поддерживать виноградарство и виноделия, а другой рукой закупать то, что мы хотим?», — заметил в разговоре с «Политикой Сегодня» в кулуарах ПМЭФ Кондратьев.

В этом году Краснодарский край субсидирует виноградарство и виноделие на 800 миллионов рублей. Кроме поддержки отрасли, как добавил глава Кубани, запрет на госзакупки иностранных вин пойдет и на пользу здоровью чиновников.

«Запрет для чего введен? Мы не знаем, какое вино закупается. Мы не знаем что за жидкость там», — объяснил Кондратьев.

Сам Кондратьев иностранному вину и без запрета предпочитает отечественные. В целом - красное, но с рыбой - белое.