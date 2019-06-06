Сделанное из мусора чудище не пустили на ПМЭФ

На Петербургский экономический форум в четверг, 6 июня, не пустили чудище из мусора, сообщает «360» со ссылкой на РЭО, которая и породила это создание.

Отмечается, что сотрудники Федеральной службы охраны не допустила монстра до бизнес-форума из соображений безопасности. Вероятно, правоохранители решили, что потенциально конструкция может легко воспламениться. В РЭО признают, что безопасность участников ПМЭФ должна стоять превыше всего. При этом в организации сожалеют, что мир не увидит это жуткое существо.