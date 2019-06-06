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20:58   6 Июня 2019
Россия

Глава Подмосковья назвал цифровую экономику парусом региона

Глава Подмосковья назвал цифровую экономику парусом региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровизации в регионе, пишет «360» 6 июня. Он поучаствовал в сессии «Партнерство и обмен знаниями: новые источники энергии развития» на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Подмосковья указал, что «цифровая экономика — наш парус», без него область может остаться в аутсайдерах.

«И мы стали ее внедрять», — продолжил он.

Согласно данным министерства экономического развития, Московская область в прошлом году заняла первое место по цифровизации. Работа сильно упрощается, однако некоторые чиновники не готовы отказываться от полномочий.

«Поэтому наша задача — дальше убирать барьеры», — указал Воробьев.

Мир меняется, и на это необходимо быстро реагировать. В частности, важно убрать старые приказы и нормативы, изменять законодательство.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#воробьев #подмосковье #цифровизация

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