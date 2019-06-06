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20:46   6 Июня 2019
Весь мир

Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским госуниверситетом намерен создать Центр искусственного интеллекта.

По словам президента России Владимира Путина, который поднял эту тему на встрече с инвесторами на полях ПМЭФ-2019, этот Центр станет одним из самых важных элементов реализации нацстратегии по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта.

При этом Путин добавил, что к планам России по развитию искусственного интеллекта проявляют интерес в Китае.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #развитие #пмэф #рфпи #искусственныйинтеллект

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