Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским госуниверситетом намерен создать Центр искусственного интеллекта.

По словам президента России Владимира Путина, который поднял эту тему на встрече с инвесторами на полях ПМЭФ-2019, этот Центр станет одним из самых важных элементов реализации нацстратегии по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта.

При этом Путин добавил, что к планам России по развитию искусственного интеллекта проявляют интерес в Китае.