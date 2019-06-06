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Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

 Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину
20:26   6 Июня 2019
Весь мир

Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

РФ не намерена останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, однако принять требования в форме ультиматума по новому контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» не может. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

«Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся», — отметил он.

По словам замглавы ведомства, для России это было бы нерационально. Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть приемлемыми для российской стороны.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #газ #мид рф

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