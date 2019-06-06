Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

РФ не намерена останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, однако принять требования в форме ультиматума по новому контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» не может. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

«Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся», — отметил он.

По словам замглавы ведомства, для России это было бы нерационально. Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть приемлемыми для российской стороны.