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20:20   6 Июня 2019
Весь мир

Китай проявляет интерес к совместному с Россией развитию искусственного интеллекта

Китай проявляет интерес к совместному с Россией развитию искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами международного экспертного совета РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) на полях ПМЭФ-2019, рассказал об интересе, который проявляет Китай к развитию искусственного интеллекта вместе с РФ.

«Среди проектов РФПИ в сфере цифровой экономики - формирование вместе с Московским государственным университетом центра искусственного интеллекта с конкурентными, удобными условиями для работы ученых, инженеров и программистов, - сообщил российский президент, в частности, добавив при этом: - Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому интерес».

При этом глава государства отметил, что высокотехнологичные рынки растут сейчас очень стремительно – по экспоненте, и он видит широкий простор для сотрудничества в области развития цифровых и «сквозных» технологий.

Россия, по словам Путина, готова к расширению взаимодействия с зарубежными инвесторами в различных сферах, в том числе в области здравоохранения, образования, инфраструктуры, транспорта, повышения эффективности предприятий и создания современной городской среды, а для этого нужны и опыт реализации масштабных программ развития и серьезные инвестиции.

Китай проявляет интерес к совместному с Россией развитию искусственного интеллекта

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #китай #пмэф #искусственныйинтеллект

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