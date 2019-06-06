США усиленно наращивают бандгруппы для борьбы с правительственными силами Сирии

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов прокомментировал ухудшающуюся ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в беседе с «Федеральным агентством новостей» 6 июня.

Он отметил, что подтверждением этому выступают слова бежавших из лагеря сирийцев. Американцы стали более настойчиво формировать подконтрольные бандгруппы, которые вскоре пустят на войну против правительственных войск республики.

«В таких условиях жителям приходится либо бежать, что становится все сложнее, либо, действительно, становится изгоями и выживать на последние средства», — отметил эксперт.

Вашингтон до сих пор пытается создать «собственную пехоту группировки боевиков», которая займется свержением законного правительства и, по сути, разрушит государство. Востоковед напомнил, что присутствие американцев нарушает независимость и суверенитет Сирии, однако международное сообщество и организации, в частности ООН, старательно этого не видят.

«США должны прекратить оккупацию и выполнить общения собственного президента Дональда Трампа по эвакуации своего военного контингента из САР. Соответствующие требования Вашингтону также неоднократно и вполне закономерно предъявлял официальный Дамаск», — сказал Долгов.

Пентагон оправдывал пребывание американских военнослужащих на территории страны деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*, однако и это не было основанием для военных операций.

«Теперь уже не актуально даже это прикрытие, которое раньше еще хоть как-то могло учитываться с оговорками», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.