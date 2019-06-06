Мединский не читал сценарий сериала про Чернобыль с чекистами и шпионами от НТВ
Министр культуры России Владимир Мединский высоко оценил сериал компании HBO «Чернобыль» об аварии на АЭС 26 апреля 1986 года, но не взялся оценивать работу телекомпании НТВ, посвященную трагедии, в которой чекисты ловят агента ЦРУ.
Отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», Мединский признался, что пока посмотрел только три из пяти серий ленты американский и британских кинематографистов.
«Сценарий я не читал и никак комментировать не могу. Что касается американского кино, я первые три серии посмотрел. Я бы не хотел в большом зале эту историю обсуждать, потому что она для меня достаточно личная, в том числе и семейная. Безусловно, фильм сделан мастерски. Ожидаемой красной клюквы там нет. Есть какие-то мелочи из серии, иностранцы не могут найти ни одного дозиметра, но в целом фильм сделан с большим уважением к простым людям», - сказал Мединский.
Сериал «Чернобыль» обошел по популярности нашумевшую «Игру Престолов». Пользователи портала Internet Movie Database (IMDB) поставили ему 9,6 баллов из 10 возможных. Большинству зрителей понравилась драматургия, актерская игра и внимание к деталям советского быта. Бюджет сериала не указан в открытом доступе.
Телекомпания НТВ при поддержке Минкульта РФ взялась за съемки сериала о чернобыльской трагедии в 2014 году. Размер субсидии составил 30 миллионов рублей. Создатели должны были показать сериал чиновникам в декабре 2016 года, но в итоге срок передвинули на апрель 2019 года.
«Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции», - гласит синопсис российских кинематографистов.