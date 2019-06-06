Павел Дуров перестал есть шесть дней назад

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров решил оказаться от пищи. Об этом он написал в собственном Telegram-канале 6 июня.

«В этом месяце я пробую что-то более радикальное, не потребляя никакой пищи вообще. Я был на воде в течение последних шести дней и сейчас чувствую себя отлично», — написал он.

Он считает, что голод улучшает ясность мысли и является хорошим способом очисть пищеварение и «перезагрузить» его. Помимо этого, по его мнению, это полезно и для иммунной системы, так как ей не надо бороться с поступающей едой. Также Дуров написал, что организм «фактически ожидает, что мы дадим ему перерыв в потреблении по крайней мере один раз в год».

«Вот почему в большинстве религий есть традиция поста — это полезно и необходимо как для тела, так и для ума», — подытожил он мысль.

Стоит отметить, что голодание действительно практикуется в медицине и называется лечебным. Но его может назначать только специалист, самостоятельно браться за это не стоит. Здесь важны правильная подготовка к такому режиму и выход из него, иначе можно получить серьезные проблемы.

Основатель мессенджера же надеется, что подобная процедура поможет ему разработать новые идеи для своего детища.