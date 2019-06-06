Павел Дуров перестал есть шесть дней назад
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров решил оказаться от пищи. Об этом он написал в собственном Telegram-канале 6 июня.
«В этом месяце я пробую что-то более радикальное, не потребляя никакой пищи вообще. Я был на воде в течение последних шести дней и сейчас чувствую себя отлично», — написал он.
Он считает, что голод улучшает ясность мысли и является хорошим способом очисть пищеварение и «перезагрузить» его. Помимо этого, по его мнению, это полезно и для иммунной системы, так как ей не надо бороться с поступающей едой. Также Дуров написал, что организм «фактически ожидает, что мы дадим ему перерыв в потреблении по крайней мере один раз в год».
«Вот почему в большинстве религий есть традиция поста — это полезно и необходимо как для тела, так и для ума», — подытожил он мысль.
Стоит отметить, что голодание действительно практикуется в медицине и называется лечебным. Но его может назначать только специалист, самостоятельно браться за это не стоит. Здесь важны правильная подготовка к такому режиму и выход из него, иначе можно получить серьезные проблемы.
Основатель мессенджера же надеется, что подобная процедура поможет ему разработать новые идеи для своего детища.
«Если мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram во время голодания, это будет полезно для всех пользователей Telegram. А делать жизнь пользователей более приятной было и будет моим приоритетом номер один», — заключил Дуров.