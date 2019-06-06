Круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» построят в Московской области

Курортный комплекс «Тропический остров», посещение которого сможет заменить отдых в Турции, будет возведен в Подмосковье.

Об этом сообщает телеканал «360», отмечая, что соглашение о строительстве курорта в четверг на полях ПМЭФ-2019 было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым, директором аэропорта Домодеово Игорем Борисовым и председателем совета директоров ООО «СкайКапитал» Андреем Кареевым.

По словам Андрея Корева, на территории круглогодичного крытого курорта «Тропический остров» будет поддерживаться постоянная температура в 28 градусов, а также там будут высажены настоящие тропические растения.

«Там будут находиться гостиницы, бани, сауны, боулинг, кинотеатр. На 50 гектарах есть, где развернуться. Делаем мы это в рамках масштабного проекта «Аэротрополис», который реализует аэропорт Домодедово», - добавил он.

Игорь Борисов, со своей стороны добавил, что экономический потенциал «Аэрополиса» будет реализован в полной мере при поддержке подмосковных властей.