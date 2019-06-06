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19:28   6 Июня 2019
Россия

Пермский депутат арестован за подготовку покушения на самого себя

Пермский депутат арестован за подготовку покушения на самого себя

Депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина задержали по подозрению в ложном доносе. Политик утверждал, что некто совершил на него покушение. Суд в четверг, 6 июня, арестовал парламентарий, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Соликамске в Кузьмина дважды выстрелил неизвестный мужчина. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело.

После случившегося политик рассказывал региональному изданию «Местное время», что его пригласили на встречу, а когда он прибыл на место и вышел из машины, в него дважды выстрелили дробью из обреза. Депутат утверждал, что дробь попала в капюшон его куртки.

Задержанный за покушение местный житель Эдуард Мельников сначала признался, что стрелял в депутата без намерения его убить, но вскоре рассказал, что покушение являлось инсценировкой и он стрелял холостыми патронами, передает «Коммерсантъ». За это депутат ему обещал заплатить 200 тысяч рублей, однако денег мужчина так и не увидел.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #покушение #общество #депутат

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