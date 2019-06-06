Пермский депутат арестован за подготовку покушения на самого себя

Депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина задержали по подозрению в ложном доносе. Политик утверждал, что некто совершил на него покушение. Суд в четверг, 6 июня, арестовал парламентарий, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Соликамске в Кузьмина дважды выстрелил неизвестный мужчина. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело.

После случившегося политик рассказывал региональному изданию «Местное время», что его пригласили на встречу, а когда он прибыл на место и вышел из машины, в него дважды выстрелили дробью из обреза. Депутат утверждал, что дробь попала в капюшон его куртки.

Задержанный за покушение местный житель Эдуард Мельников сначала признался, что стрелял в депутата без намерения его убить, но вскоре рассказал, что покушение являлось инсценировкой и он стрелял холостыми патронами, передает «Коммерсантъ». За это депутат ему обещал заплатить 200 тысяч рублей, однако денег мужчина так и не увидел.