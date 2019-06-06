Замглавы МИД Италии заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции

Заместитель итальянского министра иностранных дел Манлио Ди Стефано, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что те проблемы, которые привели к осложнению экономических отношений между Италией и Россией, должны быть убраны.

По словам замминистра, Италия исходит из того, что антироссийские санкции надо смягчить.

«Я полагаю, что если мы заинтересованы в отношениях с Россией, если мы заинтересованы в снятии санкций... необходимо идти по пути смягчения санкционного режима», - подчеркнул он.

Также Ди Стефано добавил, что уже многие говорили о необходимости поиска каких-то обходных путей, выхода из ситуации, каким может стать, например, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между средними и малыми предприятиями.