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19:16   6 Июня 2019
Весь мир

Замглавы МИД Италии заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции

Замглавы МИД Италии заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции

Заместитель итальянского министра иностранных дел Манлио Ди Стефано, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что те проблемы, которые привели к осложнению экономических отношений между Италией и Россией, должны быть убраны.

По словам замминистра, Италия исходит из того, что антироссийские санкции надо смягчить.

«Я полагаю, что если мы заинтересованы в отношениях с Россией, если мы заинтересованы в снятии санкций... необходимо идти по пути смягчения санкционного режима», - подчеркнул он.

Также Ди Стефано добавил, что уже многие говорили о необходимости поиска каких-то обходных путей, выхода из ситуации, каким может стать, например, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между средними и малыми предприятиями.

Замглавы МИД Италии заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции

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Автор: Александр Люблинский
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