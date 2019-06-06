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18:52   6 Июня 2019
Россия

Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

Крымский Верховный суд вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже. Об этом сообщила в четверг, 6 июня, пресс-служба ФСБ РФ.

Украинец полностью признал вину и раскаялся. Мужчину признали виновным, он получил десять с половиной лет колонии строгого режима.

Давыденко был задержан в Симферополе в феврале минувшего года. ФСБ подчеркивает, что гражданин Украины собирал и передавал спецслужбам этой страны сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ, которые являются государственной тайной.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #крым #шпионаж

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