Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

Крымский Верховный суд вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже. Об этом сообщила в четверг, 6 июня, пресс-служба ФСБ РФ.

Украинец полностью признал вину и раскаялся. Мужчину признали виновным, он получил десять с половиной лет колонии строгого режима.

Давыденко был задержан в Симферополе в феврале минувшего года. ФСБ подчеркивает, что гражданин Украины собирал и передавал спецслужбам этой страны сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ, которые являются государственной тайной.