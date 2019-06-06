Сеть «Перекресток» пообещала москвичам скидки в обмен на пластиковые бутылки

Сеть супермаркетов «Перекресток» в скором времени начнет принимать пластиковые бутылки на переработку. Соответствующее соглашение по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписали на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Свои подписи на документе оставили главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и президент Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раман. Согласно соглашению, в магазинах «Перекресток» установят фандоматы, то есть автоматы по приему пластиковой тары. В свою очередь, Unilever будут выпускать продукцию в упаковке из переработанного полимерного сырья.

На первом этапе проект распространяется только на Москву. Сдающие пластик получат скидку на товары в магазинах сети. Решение о расширении примут после пилотных результатов.

Помимо этого, на форуме в Петербурге главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский подписали еще одно соглашение. Оно позволит покупать продукты в рассрочку.

Для этого покупателю необходимо будет оформить виртуальную карту. Процедура быстрая и требует только паспорт.

«Продукт [рассрочка] имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», — считает Демяшкевич.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».