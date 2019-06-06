Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США усиленно наращивают бандгруппы для борьбы с правительственными силами Сирии

США усиленно наращивают бандгруппы для борьбы с правительственными силами Сирии

 Круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» построят в Московской области

Круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» построят в Московской области
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

 Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину
США усиленно наращивают бандгруппы для борьбы с правительственными силами Сирии

США усиленно наращивают бандгруппы для борьбы с правительственными силами Сирии

 Круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» построят в Московской области

Круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» построят в Московской области
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

Путин поддержал планы РФПИ создать искусственный интеллект

 Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину
19:16   6 Июня 2019
Россия

Сеть «Перекресток» пообещала москвичам скидки в обмен на пластиковые бутылки

Сеть «Перекресток» пообещала москвичам скидки в обмен на пластиковые бутылки

Сеть супермаркетов «Перекресток» в скором времени начнет принимать пластиковые бутылки на переработку. Соответствующее соглашение по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписали на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Свои подписи на документе оставили главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и президент Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раман. Согласно соглашению, в магазинах «Перекресток»  установят фандоматы, то есть автоматы по приему пластиковой тары. В свою очередь, Unilever будут выпускать продукцию в упаковке из переработанного полимерного сырья.

На первом этапе проект распространяется только на Москву. Сдающие пластик получат скидку на товары в магазинах сети. Решение о расширении примут после пилотных результатов.

Сеть «Перекресток» пообещала москвичам скидки в обмен на пластиковые бутылки

Помимо этого, на форуме в Петербурге главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский подписали еще одно соглашение. Оно позволит покупать продукты в рассрочку.

Для этого покупателю необходимо будет оформить виртуальную карту. Процедура быстрая и требует только паспорт.

«Продукт [рассрочка] имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», — считает Демяшкевич.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#переработка #перекресток #пластик #рассрочка #х5retailgroup

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...