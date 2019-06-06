Отношения Москвы и Лондона не станут лучше, считают в Совфеде

Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что новый премьер Великобритнии не изменит отношений Москвы и Лондона. Об этом 6 июня пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии. Наибольшие шансы на избрание у бывшего главы МИД Бориса Джонсона и действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

«Я думаю, что ждать (от нового британского премьера — ред. РИА Новости) особо нечего, потому что последние три британских премьера, по-моему, сделали все, чтобы отношения между нашими странами ухудшились до предела», — сказал он.

Он отметил, что не верит ни в какое улучшение между РФ и Британией. Сенатор также считает, что если случится Brexit, это может привести к проблемам в отношениях Англии и Шотландии «вплоть до распада Соединенного Королевства».