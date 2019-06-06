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18:34   6 Июня 2019
Россия

ВСС опубликовал рейтинг защищенности авто от угонов

ВСС опубликовал рейтинг защищенности авто от угонов

Всероссийский союз страховщиков представил первый рейтинг автомобилей, которые наиболее защищены от угона, рассказал глава департамента развития имущественного страхования физических лиц Андрей Знаменский 6 июня.

Союз последовал примеру британской компании Thatcham. Специалисты выбрали десять марок автомобилей, которые распространены в России и чаще страхуются по каско, а также взяли статистику угонов машин.

При анализе использовали балльную систему, максимальное количество — тысяча баллов. Среди критериев: защищенность от незаконного проникновения, от запуска двигателя и дальнейшего движения, от изготовления дубликатов ключей и смены государственных номерных знаков. Помимо этого учитывалось наличие блока мониторинга, который может блокировать двигатель.

ВСС опубликовал рейтинг защищенности авто от угонов

Самое большое количество баллов — 740 — получил внедорожник Land Rover. За ним идут Toyota Camry и Volkswagen Tiguan с 614 и 608 баллами соответственно. В средней категории оказались Kia Rio и Optima, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200 и RAV 4. Они получили от 500 до 600 баллов. Также в десятку вошли Hyundai Creta с показателем 444 и Renault Duster — 379.

Такой рейтинг, по мнению Знаменского, поможет не только покупателям определиться с машиной, но и производителям повысить защищенность, а для страховщиков может выступить в качестве дополнительного, но необязательного фактора по оценке каско.

«Надо понимать, что нет, наверное, совершенно прямой корреляции между рейтингом и тарифом каско по угону, потому что есть дополнительные факторы», — отметил он.

Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, страховые компании ежегодно выплачивают клиентам до 12 миллиардов рублей из-за угона.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #автомобиль #угон #всс

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