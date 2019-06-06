ВСС опубликовал рейтинг защищенности авто от угонов

Всероссийский союз страховщиков представил первый рейтинг автомобилей, которые наиболее защищены от угона, рассказал глава департамента развития имущественного страхования физических лиц Андрей Знаменский 6 июня.

Союз последовал примеру британской компании Thatcham. Специалисты выбрали десять марок автомобилей, которые распространены в России и чаще страхуются по каско, а также взяли статистику угонов машин.

При анализе использовали балльную систему, максимальное количество — тысяча баллов. Среди критериев: защищенность от незаконного проникновения, от запуска двигателя и дальнейшего движения, от изготовления дубликатов ключей и смены государственных номерных знаков. Помимо этого учитывалось наличие блока мониторинга, который может блокировать двигатель.

Самое большое количество баллов — 740 — получил внедорожник Land Rover. За ним идут Toyota Camry и Volkswagen Tiguan с 614 и 608 баллами соответственно. В средней категории оказались Kia Rio и Optima, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200 и RAV 4. Они получили от 500 до 600 баллов. Также в десятку вошли Hyundai Creta с показателем 444 и Renault Duster — 379.

Такой рейтинг, по мнению Знаменского, поможет не только покупателям определиться с машиной, но и производителям повысить защищенность, а для страховщиков может выступить в качестве дополнительного, но необязательного фактора по оценке каско.

«Надо понимать, что нет, наверное, совершенно прямой корреляции между рейтингом и тарифом каско по угону, потому что есть дополнительные факторы», — отметил он.

Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, страховые компании ежегодно выплачивают клиентам до 12 миллиардов рублей из-за угона.