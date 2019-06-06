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Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

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18:41   6 Июня 2019
Весь мир

Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия считает эту страну одним из важных экономических партнеров.

«Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одним из важных наших партнёров в сфере экономического взаимодействия», - сказал российский лидер словацкому премьеру.

По словам Путина, товарооборот между Россией и Словакией за первый квартал 2019 года вырос почти на четверть. Также глава президент напомнил о работе российско-словацкой межправительственной комиссии, следующее заседание которой пройдет в октябре текущего года в Сочи.

 В заключение президент России поблагодарил делегацию Словакии за участие в форуме.

«Мы очень рады вас видеть и иметь возможность обсудить весь комплекс наших двусторонних связей», - добавил он.

Путин заявил, что Словакия является важным партнером России 

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Автор: Александр Люблинский
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