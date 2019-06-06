Беглов сообщил, что полигон Красный Бор перейдет в ведение Минприроды

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что полигон химических отходов Красный Бор под Санкт-Петербургом будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале 2019 года. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

По словам Беглова, в апреле 2019 года президент Путин поддержал предложение передать имущественный комплекс полигона в ведение Минприроды.

«С Дмитрием Кобылкиным [глава Минприроды] подпишем на форуме соглашение и дорожную карту — передача должна состояться в третьем квартале 2019 года», — сказал он.

Полигон «Красный Бор» находится в Ленинградской области в 30 километрах от Петербурга и занимает территорию около 70 гектаров. Он накопил более двух миллионов тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности. Пять лет назад прием отходов прекратился, однако остался вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков.