Школьница утонула в Финском заливе в Петербурге

Тринадцатилетняя девочка утонула в Финском заливе в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в четверг, 6 июня, журналистам в городском управлении МЧС.

Трагедия произошла близ парка 300-летия. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть МЧС в 15:05 (мск) в четверг. Спасатели незамедлительно прибыли на место, однако помочь ребенку не успели. Водолазы вытащили тело утонувшей школьницы на берег. Выяснилось, что четверо детей купались на водоеме без присмотра взрослых.