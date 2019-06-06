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18:07   6 Июня 2019
Россия

Школьница утонула в Финском заливе в Петербурге

Школьница утонула в Финском заливе в Петербурге

Тринадцатилетняя девочка утонула в Финском заливе в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в четверг, 6 июня, журналистам в городском управлении МЧС.

Трагедия произошла близ парка 300-летия. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть МЧС в 15:05 (мск) в четверг. Спасатели незамедлительно прибыли на место, однако помочь ребенку не успели. Водолазы вытащили тело утонувшей школьницы на берег. Выяснилось, что четверо детей купались на водоеме без присмотра взрослых.

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Автор: Алла Ларионова
#ребенок #петербург #финский залив

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