Пушков одобрил запрет студентам на обучение английскому языку в консульстве США в Екатеринбурге

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал решение министерства образования Свердловской области запретить студентам изучать английский язык на курсах в консульстве США в Екатеринбурге.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сенатор напомнил об антироссийских санкциях со стороны США, которые, по его мнению, породили недоверие к образовательным программам американских дипломатов на Урале.

«Не берусь оценивать насколько вредоносные эти проекты [курсы]. — сказал Пушков. — Но американцы должны понимать, что после того, как они устроили 65 видов санкций против России, истерик неоднократных в ООН, чинят препятствия по “Северному потоку-2”, они должны понимать, что это будет иметь какой-то отзвук в России».

Мотивацию ведомства сенатор объяснил тем обстоятельством, что слова у американцев часто расходятся с делом.

«Если они с нами враждуют на всех направлениях, почему мы должны думать, что их общественная деятельность направлена на позитивные цели? Они должны нам доказать, что им можно доверять. Пока ни о каком доверии говорить не приходится. Это реакция на их общую враждебность по отношению к России», - заключил Пушков.

Минобразования Свердловской области 6 июня разослало подведомственным учреждениям директивное письмо за подписью главы ведомства Юрия Биктуганова, в котором назвало нежелательным участие российских студентов в мероприятиях американских дипломатов и лекторов.

По мнению чиновников, Генконсульство США реализует проекты, носящие «деструктивный характер для общественно-политической жизни страны». Нежелательными были объявлены такие программы, как: «День юного дипломата», «Курс разговорного английского языка», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».