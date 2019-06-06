Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанк» Герман Греф обменялись шутками на панельной сессии «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» на ПМЭФ. Поводом стали слова Собянина о преимуществах цифровой трансформации.

- Можно говорит на эту тему долго, поэтому скажу так - интеллектуальная транспортная система (ИТС) очень дорогая «штучка», но она уменьшает трафик на 15%. А чтобы перекопать весь город, нам бы понадобились бы триллионы, - привел пример мэр Москвы.

- Ну вы это любите, - пошутил глава «Сбербанка».

Далее мэр Москвы рассказал, что все же цифровые технологии важны не только городу, но и частным инвесторам. Они позволяют развиваться и оставаться на рынке.

- За это Сбербанку не стоит переживать, может и не развиваться, он же монополист, - напомнил Собянин.

- Я думал, нас только ЦБ не любит. Оказывается, и мэр тоже, - вздохнул Греф.

- Я вас люблю, я просто уверен в вашей устойчивости, - ответил Собянин.