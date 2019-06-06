Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

 Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ

Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

 Корреспонденты ФАН рассказали о развитии ситуации в Судане

Корреспонденты ФАН рассказали о развитии ситуации в Судане
Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

Украинец отправился под суд в Крыму за шпионаж

 Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ

Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

Путин заявил, что Словакия является важным партнером России

 Корреспонденты ФАН рассказали о развитии ситуации в Судане

Корреспонденты ФАН рассказали о развитии ситуации в Судане
18:37   6 Июня 2019
Общество

Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ

Греф и Собянин обменялись шутками про Москву и «Сбербанк» на ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанк» Герман Греф обменялись шутками на панельной сессии «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» на ПМЭФ. Поводом стали слова Собянина о преимуществах цифровой трансформации.

- Можно говорит на эту тему долго, поэтому скажу так - интеллектуальная транспортная система (ИТС) очень дорогая «штучка», но она уменьшает трафик на 15%. А чтобы перекопать весь город, нам бы понадобились бы триллионы, - привел пример мэр Москвы.

- Ну вы это любите, - пошутил глава «Сбербанка».

Далее мэр Москвы рассказал, что все же цифровые технологии важны не только городу, но и частным инвесторам. Они позволяют развиваться и оставаться на рынке.

- За это Сбербанку не стоит переживать, может и не развиваться, он же монополист, - напомнил Собянин.

- Я думал, нас только ЦБ не любит. Оказывается, и мэр тоже, - вздохнул Греф. 

- Я вас люблю, я просто уверен в вашей устойчивости, - ответил Собянин.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#собянин #пмэф #греф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...