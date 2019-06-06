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18:00   6 Июня 2019
Россия

«Роскосмос» может увеличить численность экипажа на МКС до трех человек

«Роскосмос» может увеличить численность экипажа на МКС до трех человек

Государственная корпорация «Роскосмос» может изменить численность российского экипажа на Международной космической станции с двух до трех человек, рассказал исполнительный директор организации Сергей Крикалев в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

«Всякое может быть, пока все по плану», — ответил он на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что в российском сегменте орбитальной станции нет места для третьего космонавта. Предполагалось, что он сможет разместиться в модуле «Наука», который оборудован спальным местом и санузлом. Однако его запуск перенесли с лета на осень будущего года.

«Роскосмос» может увеличить численность экипажа на МКС до трех человек

Как отметил исполнительный директор, перенос не был запланирован. Его причиной стала возможная замена топливных баков, так как в старых обнаружили мусор, от которого невозможно избавиться. Составляющие могут заменить на новые — от разгонного блока «Фрегат», окончательное решение еще не принято.

«Идет анализ возможностей. Теоретически все возможно», — отметил Крикалев.

Напомним, что до 2016 года в состав российского экипажа входило три человека. Третий специалист жил на территории американского сегмента.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
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