«Роскосмос» может увеличить численность экипажа на МКС до трех человек

Государственная корпорация «Роскосмос» может изменить численность российского экипажа на Международной космической станции с двух до трех человек, рассказал исполнительный директор организации Сергей Крикалев в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

«Всякое может быть, пока все по плану», — ответил он на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что в российском сегменте орбитальной станции нет места для третьего космонавта. Предполагалось, что он сможет разместиться в модуле «Наука», который оборудован спальным местом и санузлом. Однако его запуск перенесли с лета на осень будущего года.

Как отметил исполнительный директор, перенос не был запланирован. Его причиной стала возможная замена топливных баков, так как в старых обнаружили мусор, от которого невозможно избавиться. Составляющие могут заменить на новые — от разгонного блока «Фрегат», окончательное решение еще не принято.

«Идет анализ возможностей. Теоретически все возможно», — отметил Крикалев.

Напомним, что до 2016 года в состав российского экипажа входило три человека. Третий специалист жил на территории американского сегмента.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».