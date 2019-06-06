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17:39   6 Июня 2019
Россия

Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон

Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон

Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток. Об этом 6 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на слова сына продюсера. 

«Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном. Потребуется дня два», — прокомментировал он. 

По словам сына Алибасова, врачи оценивают состояние Алибасова как стабильно тяжелое. Он также отметил, что об операции не может идти и речи. Врачи должны увидеть улучшения в ближайшие дни, и только после этого примут шаги. 

Ранее сообщалось, что Алибасов случайно перепутал химикаты с водой, после чего ему понадобилась врачебная помощь. 

Музыкант находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософвского. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #бари алибасов

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