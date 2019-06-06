Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей и сотрудников Окружного административного суда в Киеве эвакуируют, сообщила в четверг, 6 июня его пресс-служба. Причиной таких мер послужило сообщение о минировании здания.

«Сейчас Окружной административный суд города Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что все назначенные на четверг судебные заседания пришлось перенести. С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения об угрозе взрыва. По данной статье можно получить тюремный срок до пяти лет.