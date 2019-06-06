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17:13   6 Июня 2019
Россия

Tinder готов к сотрудничеству с российскими спецслужбами

Tinder готов к сотрудничеству с российскими спецслужбами

Популярный онлайн-сервис знакомств Tinder готов предоставлять данные спецслужбам РФ, если это понадобится. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — отметил Жаров.

Глава регулятора подчеркнул, что суд предписывает правоохранительным органам получать только те данные, которые важны дела, поэтому рядовому россиянину нет смысла переживать, что его переписку прочитают. По словам Жарова, «она никому не интересна».

Tinder — одна из самых популярных платформ для знакомств, входит в американскую Match Group. Роскомнадзор в начале июня внес сервис в реестр организаторов распространения информации. Теперь Tinder теперь обязан предоставлять по запросу спецслужб РФ ключи для расшифровки сообщений.

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Автор: Арсений Аскольский
#роскомнадзор #пмэф #tinder

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