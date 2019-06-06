Беглов поделился с Орешкиным планами на развитие Кронштадта

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину о планах на Кронштадт. Об этом стало известно 6 июня из публикации врио главы города на странице «ВКонтакте».

«Показываю министру экономического развития РФ Максиму Орешкину наши планы – нужно мощное развитие Кронштадта для жителей и для туристов. Надеюсь на финансовую поддержку со стороны Правительства», — написал он.

Беглов также добавил, что сегодня весь день работает на Петербургском международном экономическом форуме.

СМИ напоминает, с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».