Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам
Широкая платформа для дискуссий и принятия решений в ядерном вопросе может стать «светом в конце тоннеля», уверен российский президент Владимир Путин. 6 июня он встретился с руководителями международных информационных агентств.
Он призвал к диалогу все государства с ядерным потенциалом, в том числе неофициальные. Ведь если общаться только с признанными ядерными державами, то другие страны продолжат развиваться в данном направлении.
«Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши [России и США] переговоры, как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом», — подметил глава РФ.
Путин уверен, что по такому пути ядерное развитие в конце концов остановится, в частности между признанными державами.
«Поэтому, по большому счету, нужно создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, это и может быть светом в конце тоннеля», — подытожил президент.