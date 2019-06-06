Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам 

Широкая платформа для дискуссий и принятия решений в ядерном вопросе может стать «светом в конце тоннеля», уверен российский президент Владимир Путин. 6 июня он встретился с руководителями международных информационных агентств.

Он призвал к диалогу все государства с ядерным потенциалом, в том числе неофициальные. Ведь если общаться только с признанными ядерными державами, то другие страны продолжат развиваться в данном направлении.

«Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши [России и США] переговоры, как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом», — подметил глава РФ.

Путин уверен, что по такому пути ядерное развитие в конце концов остановится, в частности между признанными державами.