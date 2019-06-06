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17:23   6 Июня 2019
Россия

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Широкая платформа для дискуссий и принятия решений в ядерном вопросе может стать «светом в конце тоннеля», уверен российский президент Владимир Путин. 6 июня он встретился с руководителями международных информационных агентств.

Он призвал к диалогу все государства с ядерным потенциалом, в том числе неофициальные. Ведь если общаться только с признанными ядерными державами, то другие страны продолжат развиваться в данном направлении.

«Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши [России и США] переговоры, как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом», — подметил глава РФ.

Путин уверен, что по такому пути ядерное развитие в конце концов остановится, в частности между признанными державами.

«Поэтому, по большому счету, нужно создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, это и может быть светом в конце тоннеля», — подытожил президент.

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам 

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Автор: Анна Манц
#сша #путин #ядерноеоружие #ядернаядержава

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