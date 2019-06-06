Корреспонденты ФАН рассказали о развитии ситуации в Судане

После того, как в Судане в декабре 2018 года начался новый этап волнений, ситуация там продолжает осложняться и грозит в итоге расколоть страну на десятки частей, между которыми может вспыхнуть гражданская война.

О мирных протестах в Судане, о провокациях и о двойных стандартах мировых СМИ пишет в четверг Федеральное агентство новостей, чьи корреспонденты разбирались с ситуацией в африканской стране.

В частности, как сообщается, что, как только суданские врачи и учителя, уставшие от экономического кризиса в стране и низких зарплат, объявляли о месте и времени проведения мирного митинга протеста, туда прибывали молодые люди, чьи лица были скрыты намотанным на головы тряпьем, которые за считанные минуты разбирали мостовые на расположенных поблизости улицах, перекрывали дороги баррикадами и поджигали покрышки. При этом провокаторы снимали все происходящее на видео, не забывая при этом закидывать камнями правоохранителей, витрины магазинов и припаркованные автомобили.

Полиция и армия Судана, а также местный спецназ (СБР – силы быстрого реагирования), разгоняли провокаторов, но о запланированном мирном протесте речи уже не шло. В то же время мировые СМИ, умалчивая о действиях провокаторов, с упоением рассказывали о том, как силовики в Судане разгоняют «мирных демонстрантов», иллюстрируя эти сообщения видеокадрами, предоставленными им провокаторами.

Как отмечается, свою роль в произошедшем сыграла и местная коммунистическая партия, которая через свои аккаунты в социальных сетях вбрасывала видеоролики столкновений полиции с якобы мирными демонстрантами.