Путин заявил о восстановлении отношений РФ и Болгарии
Российский лидер Владимир Путин провел встречу с болгарским коллегой Руменом Радевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.
Президент РФ заявил, что отношения Москвы и Софии начинают восстанавливаться по всем направлениям. По данным Путина, в первом квартале 2019 года рост товарооборота между странами составил 2,8%
«Что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов», — отметил президент РФ.
Путин указал на возобновление работы «по сути межправкомиссии».
«Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользуемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям», — считает президент.