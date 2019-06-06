Путин заявил о восстановлении отношений РФ и Болгарии

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с болгарским коллегой Руменом Радевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Президент РФ заявил, что отношения Москвы и Софии начинают восстанавливаться по всем направлениям. По данным Путина, в первом квартале 2019 года рост товарооборота между странами составил 2,8%

«Что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов», — отметил президент РФ.

Путин указал на возобновление работы «по сути межправкомиссии».