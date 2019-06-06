Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
17:03   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил о восстановлении отношений РФ и Болгарии

Путин заявил о восстановлении отношений РФ и Болгарии

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с болгарским коллегой Руменом Радевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня. 

Президент РФ заявил, что отношения Москвы и Софии начинают восстанавливаться по всем направлениям. По данным Путина, в первом квартале 2019 года рост товарооборота между странами составил 2,8%

«Что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов», — отметил президент РФ.

Путин указал на возобновление работы «по сути межправкомиссии».

«Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользуемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям», — считает президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #болгария #пмэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...