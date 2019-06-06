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 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
16:58   6 Июня 2019
Весь мир

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Сегодня отмечается 220-летие с рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события бюст поэта торжественно открыли в школе «Сава», которая находится в сирийском Дамаске. Корреспондент ФАН посетил это мероприятие.

Главная особенность этого учебного заведения заключается в том, что в там русскому языку и литературе уделяется большое внимание. Местные ученики хорошо владеют русским. Кроме бюста поэта гости из РФ также подарили школе полное издание сочинений Пушкина и журналы Союза писателей, которые также опубликованы на русском языке.

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Как отметил председатель Союза писателей России Сергей Котькало, инициатива с установкой подобных памятников появилась еще в 1999 году, когда русское культурное наследие решили продвигать в разных странах. Первый такой памятник знаменитому русскому поэту появился в Эритрее, где, предположительно, произошел на свет Ибрагим Ганнибал, являющийся предком Пушкина.

«Мы благодарны директору школы и руководству республики, что они восприняли эту идею с любовью», — отметил Катькало.

Многие сирийцы, по его словам, не только приходили в школу, чтобы читали переводы произведений литератора на сирийском, но и в гостиницу, на встречи.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #школа #пушкин

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