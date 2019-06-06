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 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

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16:59   6 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Группа националистов, состоящая примерно из ста человек, собралась на пикет у загородного дома бывшего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин, призывая отправить за решетку его самого и его соратников Гладковских, которые причастны к коррупционной схеме в госконцерне «Укроборонпром».

Об этом в четверг сообщает местный телеканал «Украина 112», отмечая, что протестующие с флагами Украины и националистических группировок в руках подожгли файеры и покрышки. У центрального въезда в усадьбу Порошенко протестующие установили колонки, и включили патриотические песни.

По словам координатора организации «Гражданский контроль – честная страна» Владислава Литвинчука, после выборов, на которых Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому, прошло совсем немного времени, а все уже как будто забыли про него. При этом Литвинчук отметил, что протестующие обращаются к МВД и Генпрокуратуре с требованием расследовать уголовные дела против Порошенко.

«На него уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении», - подчеркнул он.

При этом митингующие заявили. что собираются провести подобную акцию и у дома Гладковских.

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #протест #националисты #домпорошенко

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