Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Группа националистов, состоящая примерно из ста человек, собралась на пикет у загородного дома бывшего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин, призывая отправить за решетку его самого и его соратников Гладковских, которые причастны к коррупционной схеме в госконцерне «Укроборонпром».

Об этом в четверг сообщает местный телеканал «Украина 112», отмечая, что протестующие с флагами Украины и националистических группировок в руках подожгли файеры и покрышки. У центрального въезда в усадьбу Порошенко протестующие установили колонки, и включили патриотические песни.

По словам координатора организации «Гражданский контроль – честная страна» Владислава Литвинчука, после выборов, на которых Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому, прошло совсем немного времени, а все уже как будто забыли про него. При этом Литвинчук отметил, что протестующие обращаются к МВД и Генпрокуратуре с требованием расследовать уголовные дела против Порошенко.

«На него уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении», - подчеркнул он.

При этом митингующие заявили. что собираются провести подобную акцию и у дома Гладковских.